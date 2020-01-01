منصور: إقامة الاحتلال آلاف الوحدات الاستيطانية جريمة حرب

جهينة نيوز:

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط إقامة 3500 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة جريمة حرب وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وتقويض لأي فرص لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وقال منصور في بيان له نقلته، إن مخططات الاحتلال الاستيطانية تأتي تنفيذاً لبنود ما تسمى صفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد الفلسطينيين، مشدداً على أن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولاسيّما القرار 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية.

وطالب منصور المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والخروج عن صمته واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق ذاته، بدأت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، تنفيذ قراراتها بفتح بحر غزة أمام الصيادين ومعبري كرم أبو سالم وبيت حانون كالمعتاد.

وقال زكريا بكر مسؤول اتحاد لجان الصيادين إنّ قوارب الصيادين دخلت إلى البحر مسافة خمسة عشر ميلاً وفق الخريطة القديمة، مشيراً إلى أنّ التنفيذ بدأ في الساعة الرابعة صباحاً من فجر الخميس بعد إغلاقه أياماً عدّة.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات التي لاتفرق بين كبير وصغير، حيث اعتقلت، فجر اليوم، سبعة مواطنين من الضفة الغربية.