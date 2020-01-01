مدرّب برشلونة "يتجسس" على ريال مدريد ومانشستر سيتي

جهينة نيوز:

سلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على وجود مدرب برشلونة كيكي سيتين، الأربعاء، في "سانتياغو بيرنابيو" لمتابعة مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لهذه الوسائل، فقد حضر سيتين برفقة مساعده إيدير سارابيا، لتدوين بعض الملاحظات قبل موقعة الكلاسيكو، الأحد المقبل، خلال الجولة الـ26 من الليغا، حول تحركات لاعبي ريال وتسجيل نقاط القوة والضعف.

ورأى سيتين بشكل مباشر الخطر الذي يولده البرازيلي فينيسيوس على الجناح الأيسر والضغط المستمر في خط الوسط الذي يسببه لاعبو ريال مدريد على منافسهم.

وخسر الفريق الأبيض، أمس، أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-2)، على ملعبه وأمام جمهوره، وسيحتاج الريال إلى ريمونتادا في مباراة الإياب التي سيلعبها في إنجلترا في الـ17 من آذار المقبل لخطف بطاقة التأهل من مانشستر سيتي.

ويتصدّر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم حالياً، برصيد 55 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الوصيف.