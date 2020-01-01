أنس جابر تثأر من بليسكوفا وتقصيها من بطولة قطر للتنس

جهينة نيوز:

ثأرت النجمة التونسية أنس جابر من التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة على العالم، وأقصتها من الدور ثمن النهائي في بطولة قطر المفتوحة للتنس بنسختها الثامنة عشرة، الأربعاء.

وفازت أنس على حاملة لقب بطولة قطر 2017 في الدور الثالث بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-4) و (3-6) و (6-3) خلال مباراة استمرت ساعة و48 دقيقة، لتثأر من التشيكية التي هزمتها في بطولة أمريكا المفتوحة، العام الماضي.

وحصدت التونسية البالغة 25 عاما من انتصارها على بليسكوفا 80 نقطة في الترتيب العام للاعبات المحترفات.

وستواجه أنس جابر في ربع النهائي اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 11 عالمياً والتي أزاحت أمس جيلينا أوشابيانكو من لاتفيا بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (6-2) و (5-7) و (6-1).