مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمصنع للكحول بميلووكي الأمريكية

جهينة نيوز:

قتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمصنع للجعة في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسون الأمريكية، بمن فيهم مطلق النار.

وبحسب ميلووكي جورنال سينتينيل، وقع الحادث بمصنع للجعة تابع لشركة مولسون كورز.

وقالت إدارة الشرطة في ميلووكي على تويتر، إن الشرطة تتحرى "واقعة خطيرة" وحثت الناس على "الابتعاد عن المنطقة" القريبة من وسط المدينة. ولم يتسن الحصول على معلومات رسمية أخرى.

وقال أحد مسؤولي الأمن في شركة مولسون كورز، "ليست لدينا معلومات في الوقت الحالي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 5 قتلى سقطوا بينما أصيب آخرون في إطلاق نار بمقر شركة مولسون كورز بولاية ويسكونسن".

وأضاف "فتح قاتل شرير النار في منشأة لشركة مولسون كورس للجعة... هذا شيء رهيب".

قائد شرطة مدينة ميلووكي الأمريكية، أكد أن مسلحا فتح النار في مجمع تابع لشركة مولسون كورس للجعة بالمدينة، يوم الأربعاء، فقتل خمسة موظفين قبل أن يُعثر عليه مقتولا بسبب طلقات4 نارية أصاب نفسه بها فيما يبدو.

ألفونسو موراليس أشار إلى أن الحادثة لم تسفر عن سقوط مصابين، وأنها بدأت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش) في المجمع الضخم التابع لشركة الجعة، والذي يضم أكثر من 20 مبنى ويعمل به أكثر من ألف شخص بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن.

وقال موراليس في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إطلاق النار "لا يوجد تهديد في الوقت الحالي وسنواصل التحريات خلال الليل".

ووصفت التقارير المسلح الذي أطلق النار بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.