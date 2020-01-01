أبراج 27 شباط مع سمر عمران

جهينة - خاص :

مولود اليوم: يحب الحياة ولا يحب المشكلات.. يغير بحياته دائماً ولديه تناغم.. يسجل تقدماً ولا يحتمل البقاء هادئاً كما أنه لايحب القيود.. صادق وصريح ولا يقصد الإساءة.

هذا العام: انشغال وهموم تأخير وفوضى لكن نرى أيضاً مرحلة جديدة يكون فيها محظوظاً وانفراجات.. عاطفياً الوضع جيد.. وإن كان الظرف مناسباً للبعض ارتباط وفترة مناسبة للقاء النصف الآخر.. حظوظ في كل مكان هذا العام.

الحمل:

القمر في برجك.. مطمئن للخواطر وتظهر حلول لمسألة متأزمة وتعود لتسلم زمام الأمور وتتحمس لخطة تطوير حياتك اليومية. تتاح لك فرصة لاتهمل مشاريعك.. هناك عون يمكن تقديمه.. قضية خاصة بك... تحسين في الوضع وتصبو للكمال.. اليوم لحسم المسائل.. تطورات مهنية غير منتظرة.

الثور:

أقل حظاً من الأمس.. تجنب الصراعات ولا تتشبث برأيك هناك خسارة, تتحضر لمشاريع ويتغير المشهد.. قد تلاقي استحساناً أو خيبة أمل وعرقلة وتأجيل. كن حذراً ولا تتحدى وجرّب أن تقضي وقتك في المنزل اليوم.

الجوزاء:

تنجز مشروعاً.. منفتح على آفاق جديدة.. تتواصل مع بعض الجماعات ويوم فيه حظ كبير. تعزز روابط اجتماعية وتتخطى المفاهيم القديمة وتسير باتجاهات جديدة لأنّ العلاقات اليوم ثابتة وقد تلتقي وجوهاً جديدة وتسوّي خلافاً قديماً.. يوم للنشاط وتحقيق بعض أمنياتك.

السرطان:

جرّب أن تثبت وجودك عل كل الصعد.. يوم للمرونة واحترام المواعيد والدقة في العمل والتكيف مع المسؤولين.. سمعة طيبة وتغيير لاتشتت أفكارك واحط نفسك بالأحبة.. يبدو أن اليوم هناك احتجاج عليك من الآخرين.

الأسد:

تتلقى دعوات وتمارس سحراً وجاذبية وتحرّك بعض الأمور التي فيها أهواء جديدة قد تعرض عليك بعض الأعمال وتخترق بعض الحواجز وتتبدل الأمور لمصلحتك. وتصلح بعض الأوضاع.. شأن ماضي يتعلق بالمفاوضات والتصليحات.. حركتك قوية إلى أماكن بعيدة واستقبال وتوديع.

العذراء:

راقب مايجري فقد تخلص إلى نتيجة تخدم أهدافك.. لاتتطرف وتكن منحازاً بالميول والآراء لأن اليوم فيه تفاصيل وتطورات.. ابق على الحياد وابتعد عن الشر اليوم لأن الفاتورة كبيرة... لديك دفع أو استحقاقات.. لدى البعض مرافقة مريض أو استشفاء.. الحذر واجب اليوم.

الميزان:

تلميحات من الآخرين.. الاعتناء بشريك.. لاتترك الأمور تتداخل في حياتك.. الوقاية ضرورية لاسيما من المتطفلين.. أنت بحاجة لإعطاء الاهتمام على صعيد الشراكة. لاتندم ربما هناك تأجيل ابق هادئاً وجرّب المصالحة وربما تصل لإنجاز مهم لكن اليوم انتبه للممتلكات وحاذر من بعض النوايا اليوم هناك عرقلة وتأجيل.

العقرب:

من الصباح تجد نفسك مضطرباً.. نظم وقتك وتطلب مساعدة وتجنب السهر والإرهاق وجرّب الحصول على أمور مرضية وانتبه لصحتك.. ربما حان الوقت لأخذ مكانك وبلورة مشاريعك.. يوم فيه عمل كثير لكن لاتغضب.

القوس:

المعنويات عالية ورفقة وأحبة ويمكنك قلب المعطيات لمصلحتك.. يوم اجتماعي ومحظوظ بالأصدقاء وتتلقى أخبار مطمئنة.. قد تتخذ قراراً فورياً.. الضوء على مواهبك القيادية اليوم.. تنظيم مشاريع وسهرات.

لجدي:

يوم لقلبك.. تتلقى أخباراً جيدة، لكن يخف جموحك وينتابك حزن ما أو تشعر بالقلق ويتبدل مزاجك لأنّ القمر في مربعك... تفهم المسائل الشخصية وتجنب النقاشات الحامية وداري محيطك. مشكلات في مجال العائلة.

الدلو:

قصة استثنائية.. لا تقبل بأنصاف الحلول وتأخذ قراراً أجلته في السابق وتعبّر عن نفسك بشكل صحيح وجوه جديدة تشاطرك الأحلام.. جيران.. أخوة.. أصدقاء. مستقر ووفي.. يولد في نفسك اطمئنان.. يوم للحركة والتواصل واللقاءات ووقت جميل مع الأهل.

الحوت:

يوم مناسب للأحبة ودعم قضاياك وفرصة مالية وتقدم وتتآلف مع موقع جديد يحمل لك تغيرات كثيرة وانقلابات.. قادر على وضع هدفك والوصول إليه.. هدايا وقوة وإرادة.. ربما تقصد شخصاً لخدمة ما.. فرص مالية للبعض ونهار رابح لك.