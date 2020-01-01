البنتاغون: روسيا حريصة على تعزيز هيمنتها الإقليمية وتخطط لتدمير الناتو

جهينة نيوز:

أعرب وزير الحرب الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأربعاء، عن قلق البنتاغون مما وصفه بـ"تمسك روسيا بتعزيز هيمنتها على المستوى الإقليمي وخططها لتدمير حلف شمال العسكري".

وفي شهادات نصية مقدمة لمجلس النواب الأمريكي، قال إسبر إن روسيا "ما زالت مصممة على العبث بالقواعد الدولية وتعزيز هيمنتها على المستوى الإقليمي، وذلك بانتهاكها سيادة الدول المجاورة وخرق التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، والمشاركة في عمليات قرصنة إلكترونية خبيثة عبر العالم".

كما ذكر الوزير الأمريكي أن "موسكو تمضي قدما في تحديث أسلحتها بوتيرة سريعة". وبهذا الصدد، عبر إسبر عن قلقه إزاء قيام روسيا، مؤخرا، باستعراض سلاحها فرط الصوتي، الأمر الذي يدعم، بحسب رئيس البنتاغون، الشبهات حول نمو قدرات روسيا العسكرية و"نيتها تدمير حلف الناتو".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد سابقا أنه لا توجد لدى روسيا أي نوايا عدوانية، وأن التهديد الروسي المزعوم ليس سوى "أكذوبة هؤلاء الذين يريدون كسب أرباح من دورهم ككتيبة طليعية في مواجهة روسيا".

كما أعلنت موسكو مرارا في السنوات الأخيرة عن نشاطات عسكرية غير مسبوقة لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية، معربة عن قلقها إزاء تنامي حشد قوى الحلف في أوروبا.

المصدر: نوفوستي