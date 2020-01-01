الأمن الأوزبكي يعتقل 21 شخصاً مرتبطين بتنظيمات إرهابية في سورية

جهينة نيوز:

أعلنت قوات الأمن الأوزبكية اليوم اعتقال 21 شخصاً في العاصمة طشقند للاشتباه بترويجهم للإرهاب والتطرف وتخطيطهم للانضمام إلى المجموعات الإرهابية في سورية.

وجاء في بيان صدر عن مديرية الشؤون الداخلية المركزية الأوزبكية في طشقند على قناة تليغرام وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: “تم الكشف في منطقة طشقند عن أنشطة غير قانونية لمجموعة من الأشخاص وقعوا تحت التأثير الأيديولوجي للمنظمات الإرهابية الدولية والحركات المتطرفة” مشيراً إلى أن المعتقلين “نظموا اجتماعات دينية غير قانونية في طشقند ومناطقها ونشروا أفكار المنظمات الإرهابية الدولية العاملة في سورية وخططوا لدعم أنشطتها والانضمام إلى صفوفها”.

وأوضح البيان انه تم العثور على أدلة مادية في أماكن إقامة المعتقلين مبيناً أن إجراءات التحقيق ما زالت جارية.

وكان آلاف الإرهابيين من جمهوريات آسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية بعد أن تسللوا إليها عبر الحدود التركية التي جعلها النظام التركي ممراً لدخول عشرات الآلاف من الإرهابيين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية وقدم لهم مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي.