أمريكا... ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" إلى 60 حالة

جهينة نيوز:

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، مساء اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد إلى 60 حالة.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تحديثها الرسمي أن أعداد الإصابات ارتفعت إلى 60 حالة.

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت قبل أيام قرارا بإجلاء بعض المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان والتي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.

قالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

ونقلت عن هنري والكي مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز إن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96.5 في المئة من الإصابات مسجلة في الصين.

من جانبه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" دون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، مضيفا أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في وسط البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.