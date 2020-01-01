روسيا تطور 5 نماذج للقاح كورونا بعد حصولها على سلالة من الفيروس

جهينة نيوز:

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، أنه يوجد لدى روسيا سلالة من فيروس كورونا، وقد تم تحضير 5 نماذج من اللقاح.

وقالت غوليكوفا للصحفيين: "لقد حصلنا على السلالة وهي موجودة لدينا، في مركز للبحوث العلمية وفي مركز جيني يعمل على مستوى دولي، ويعمل المركزان الآن بجدية على تطوير اللقاح. وطور المركزان حتى الآن 5 نماذج من اللقاح، إنها مرحلة البداية فقط، والزملاء يعملون بجهد كبير على ذلك".

هذا وأعلن مدير المكتب الإقليمي الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، هانز كليوغي، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 33 دولة حول العالم.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد والذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ظهر لأول مرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان بسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين أثناء تمضية عطلة رأس السنة القمرية (الصينية)، في يناير/كانون الثاني.