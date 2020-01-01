وحدات الجيش تحرر اربع بلدات في ريف ادلب الجنوبي

الأربعاء, 26 شباط 2020 الساعة 18:52 | شؤون محلية, أخبار محلية

وحدات الجيش تحرر اربع بلدات في ريف ادلب الجنوبي

جهينة نيوز:

حررت وحدات من الجيش العربي السوري قرى الفطيرة وكورسعا والفقيع والملاجة بريف إدلب الجنوبي من تنظيم جبهة النصرة الارهابية و التنظيمات الموالية له و المدعومة من الاحتلال التركي.

و ذكر مصدر ميداني ان الجيش العربي السوري حرر قرى الفطيرة وكورسعا والفقيع والملاجة بريف إدلب الجنوبي من تنظيم جبهة النصرة الارهابية و التنظيمات الموالية و كبد الجماعات الارهابية خسائر فاحة في العتاد و الارواح فيما تستمر ملاحقة فلول الارهابين باتجاه بلدات سفوهن وكفر عويد.

و في وقت سابق من اليوم أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه إن وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف إدلب الجنوبي “تواصل تحقيق إنجازات ميدانية نوعية وتكبيد التنظيمات الارهابية خسائر فادحة في المعدات والأرواح”.

وأضاف البيان “تمكن جنودنا الشجعان في غضون الأيام القليلة الماضية من استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة ومنها.. ركايا سجنة ومعرة موقص وكفرسجنة والشيخ مصطفى ومعرزيتا وحاس ومعرة حرمة وكفرنبل وبعربو والدار الكبيرة وآثار شنشراح ودير سنبل وحزارين وذلك بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم ومحاور تحركهم وتدمير مقرات قياداتهم”.

ولفتت القيادة العامة إلى أهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة كونها تشكل “العمق المحصن للإرهاب المسلح” في ريف إدلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة وتصل ريفي حماة وإدلب وجبل الزاوية وجبل الأربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية.


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