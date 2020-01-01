لبنان تسجيل حالة كورونا ثانية مثبتة ومرتبطة وبائيا بالحالة الاولى

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبريا مصابة بفيروس الكورونا المستجد COVID-19 وهي حالة مرتبطة وبائيا بالحالة الاولى، وكانت بزيارة دينية لإيران دامت لسبعة أيام وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 شباط 2020 على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الاولى.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن “الأعراض ظهرت بتاريخ 24 شباط 2020 وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه ووضعها الصحي مستقر حاليا”، مؤكدة أنه “سيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام