أردوغان: تركيا ستتخطى قريبا عقبة المجال الجوي في إدلب

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أكبر مشكلة تواجه قوات بلاده في إدلب السورية حاليا، هي عدم إمكانية استخدام المجال الجوي، و زعم أن هذه العقبة "ستحل قريبا".

وأضاف في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" أن "مطلبنا في إدلب هو انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم".

و اعاد أردوغان نغمته القديمة على أنه "لا مطمع لنا بالأراضي السورية ونفطها، وما نسعى إليه هو تحقيق السلام والأمان للسوريين على أراضيهم".

و قال أن بلاده ستتخذ كافة الخطوات اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري المباشر "لمنع حدوث كارثة إنسانية في إدلب"، مبينا أن تركيا لن تقبل موجة جديدة من اللاجئين في اشارة منه الى نزوح الارهابيين الاجانب من ادلب و عودة السوريين الى بيوتهم.

وتابع "نخطط لفك الحصار عن نقاط المراقبة التركية مع نهاية الشهر الجاري، فالنظام لا يهدف لتخليص أراضيه بل يسعى للقضاء على شعبه وتسليم البلاد للمتعصبين الطائفيين القادمين من الخارج".

المصدر: وكالات