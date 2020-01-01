غداً بوابة الحكومة الالكترونية وتطبيقاً للهاتف النقال يتيح معلومات عن 3500 خدمة عامة

جهينة نيوز:

تطلق وزارة الاتصالات والتقانة يوم غد الخميس بوابة الحكومة الالكترونية السورية “e.sy” بحلتها الجديدة وتطبيق “بوابتي” للهاتف النقال ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.

وتوفر البوابة والتطبيق معلومات متعلقة بخدمات الحكومة وفق نموذج موحد يتضمن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها كما تتيح البوابة للمواطنين إمكانية المشاركة برأيهم من حيث صحة معلومات الخدمة المنشورة وجودتها وتطابقها مع الواقع الذي تعمل وفقه إضافة لتقارير احصائية حكومية.

يذكر أن البوابة نتاج تعاون وتشارك بين 26 وزارة وجهة عامة تابعة لها قامت كل منها بالإعداد لخدماتها وفق مساحة عمل خاصة بها لتتجمع هذه الخدمات ويصل عددها لما يقارب 3500 خدمة.