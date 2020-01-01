قوات الاحتلال الأمريكي تدخل قافلة معدات لوجستية ومدرعات عسكرية من شمال العراق إلى القامشلي

جهينة نيوز:

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم قافلة جديدة محملة بمعدات لوجستية ومدرعات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من شمال العراق إلى القامشلي بريف الحسكة وذلك في خرق متجدد للقوانين الدولية.

وأكدت مصادر أهلية في ناحية اليعربية “دخول 11 شاحنة تحمل مواد لوجستية ومدرعات إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي اتجهت إلى مدينة القامشلي لدعم نقاط احتلالها في مناطق إنتاج النفط في منطقة الجزيرة السورية”.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية كان آخرها في الـ 19 من الشهر الجاري حيث أدخلت 100 سيارة من نوع همر وعدداً من المدرعات إلى قاعدتها غير الشرعية في خراب الجير بمنطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة.