ما حقيقة وفاة 3 أطفال في اللاذقية بسبب "كورونا"؟

جهينة نيوز:

نفى مدير الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال باللاذقية الدكتور أحمد الفرا ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة 3 أطفال في مدينة اللاذقية بسبب إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وأكد الفرا أن الأسباب التي أدت إلى وفاة الأطفال الذين دخلوا المشفى كانت بعيدة عن “كورونا”، وبالرجوع إلى السجلات الطبية كانت الحالات التالية :

الحالة الأولى سبب الوفاة : ذات رئة استنشاقية ( ضمور دماغي )

الحالة الثانية سبب الوفاة : داء قلبي خلقي أدى إلى قصور قلبي شديد؟

الحالة الثالثة سبب الوفاة : انتان دم مع توضع رئوي.

وأضاف: يتم تطبيق الإجراءات الصحية المشددة على الحالات الانتانية جميعها وأن أي حالة تحمل أعراض الانفلونزا يتم عزلها عن بقية المرضى وارسال مسحة لها للمخبر الوزاري كإجراء احترازي للتأكد من عدم اصابتها و أن المشفى على أتم الجاهزية لاستقبال جميع الحالات المرضية.