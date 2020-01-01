"سبوتنيك": الاستخبارات الغربية تساعد "الخوذ البيضاء" لشن حرب إعلامية ضد سورية

الأربعاء, 26 شباط 2020 الساعة 13:38 | اخبار الصحف, الصحف العربية

جهينة نيوز:

كشف مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم، عن أن الاستخبارات الغربية تقوم بمساعدة ودعم منظمة "الخوذ البيضاء" لشن حرب إعلامية ضد سوريا.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، قال ناريشكين في تصريح: قبل عامين انتشرت في العالم معلومات زعمت عن مسؤولية الجيش والقوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية وكان هذا تضليلاً مخططاً له ومدعوماً من الدول الغربية.

وأضاف ناريشكين، قائلاً: بعد فترة من الزمن استطعنا بالتعاون مع الصحفيين السوريين من خلال تحقيقاتهم إثبات أن هذه الإدعاءات والفرضيات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية هي محض افتراء قامت بها منظمة الخوذ البيضاء المدعومة من الغرب.

وتابع ناريشكين: المنظمة تمولها أجهزة الاستخبارات البريطانية وتؤدي مهامها من خلال نشر المعلومات والادعاءات ضد سوريا وجيشها.

وتعد منظمة "الخوذ البيضاء" ذراعاً للاستخبارات البريطانية والأمريكية، وكان مؤسسها ضابط الاستخبارات البريطاني "جيمس لو ميسورييه" وقتل في ظروف غامضة قرب منزله بإسطنبول في تشرين الثاني الماضي.

ويتخذ التنظيم من العمل الإنساني غطاءً لأعماله الإجرامية، بالتعاون مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي


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