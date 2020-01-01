البنتاغون يعترف بوجود مشكلة في نظام الدفاع الجوي

جهينة نيوز:

أعلن قائد عسكري أمريكي هو الجنرال تود وولترز قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي يحتاج إلى تطوير.

وذكرت صحيفة "فزغلاد" أن السيناتور الأمريكي إنغوس كينغ سأل الجنرال وولترز، في الإشارة إلى هجوم الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية في أيلول 2019، والهجوم الصاروخي الإيراني على منشآت عسكرية أمريكية في العراق في كانون الثاني 2020، عن إمكانيات حماية الولايات المتحدة من الهجمات المماثلة، مشيرا إلى أنه يطرح هذا السؤال "لأن هذا لم يعمل في العراق ولم يعمل في السعودية".

وقال الجنرال وولترز في رد له على هذا السؤال: "إنه (نظام الدفاع الجوي) يتحسن، ولكنه يجب أن يصبح أفضل".

وعما إذا كان هذا مشكلة كبيرة تواجه نظام الدفاع الجوي الأمريكي، أجاب الجنرال وولترز: "هذا ناقص، ويجب أن نعمل على ذلك".