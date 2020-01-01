روحاني يدعو إلى عدم الاهتمام بالشائعات ويؤكد: لاحجر صحي على أي مكان

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أنّه لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد، داعياً الشعب إلى عدم الاهتمام بالشائعات.

وخلال اجتماع الحكومة، قال روحاني: يجب ألّا نسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا إلى سلاح بيدهم من أجل تعطيل العمل والإنتاج في إيران، وعلى الإدارة الأمريكية أن تهتم بآلاف الضحايا الأمريكيين الذين قضوا بعد إصابتهم بفيروس إنفلونزا.

وأضاف روحاني: قرار تعطيل المدارس والجامعات أو فرض أي قيود بسبب كورونا سيكون بعهدة اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس، ولن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد وعلى الشعب عدم الاهتمام بالشائعات.