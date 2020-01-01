بسبب "كورونا".. الدوري العراقي من دون جمهور

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن إقامة مباريات الدوري الممتاز من دون جمهور، ابتداء من الجولة التي تنطلق، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب فيروس كورونا والكشف عن بعض الإصابات في البلاد.

وقال المكلف بقيادة اتحاد الكرة في الفترة الحالية، أحمد عباس، في تصريحات صحفية: الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إقامة مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز من دون جمهور.

وأوضح: القرار جاء بتوصية من وزير الصحة، بتجنب التجمعات، وبالتالي فنحن حريصون على صحة الجماهير الرياضية واللاعبين والكوادر التدريبية والإدارية وكل ما يخص كرة القدم العراقية.