موسكو: أي عقوبات أحادية الجانب غير شرعية وتزيد التوتر

جهينة نيوز:

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعدّ أي عقوبات أحادية الجانب غير شرعية.

ويأتي هذا الموقف تعليقاً على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات ضد 13 كياناً وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.

وفي السياق ذاته، رأى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة، استفزازاً لإيران، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر في المنطقة.

وقال سلوتسكي: القيود ضد 13 منظمة أجنبية وأفراد من الصين والعراق وروسيا وتركيا، التي تم فرضها وفقاً لقانون الولايات المتحدة، لمنع انتشار الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، هي قيود غير قانونية ويمكن أن تثير مزيداً من التوتر.