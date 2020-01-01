قيادة الجيش: أهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة في ريف ادلب الجنوبي تأتي كونها تشكل العمق المحصن للإرهاب

جهينة نيوز:

قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها ان إنجازات ميدانية نوعية تحققها وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف إدلب الجنوبي مكبدة التنظيمات الإرهابية المسلحة خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

واكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيانها ان جنودنا الشجعان تمكنوا في غضون الأيام القليلة الماضية من استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة منها كفرنبل كفر سجنة والشيخ مصطفى وحاس ومعرة حرمة ودير سنبل والدار الكبيرة وحزارين بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم.

واوضح البيان: ان أهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة تأتي كونها تشكل العمق المحصن للإرهاب المسلح في ريف إدلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما انها تصل بين ريفي حماة وإدلب وبين جبل الزاوية وجبل الأربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية.

واضاف البيان: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن عن تحرير هذه المناطق فإنها تؤكد على استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الوطنية المقدسة وإصراره على تحرير جميع أراضي الجمهورية العربية السورية من دنس الإرهاب وداعميه والقضاء عليه أينما وجد على امتداد ثرى الوطن.