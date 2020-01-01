اتفاقية سورية ـ أرمنية مرتقبة للنقل الجوي وبأسعار تشجيعية

جهينة نيوز:

من المرتقب أن توقع سورية وأرمينيا اتفاقية للنقل الجوي بينهما خلال الشهر القادم، حسبما أعلن الأمين العام للمجلس القانوني العربي الأرمني الأممي فاهه ماهشيكيان.

وأوضح ماهشيكيان في تصريح صحفي أنّ الاتفاقية، التي ما تزال في مرحلة الإعداد، تتضمن أن أي شركة مرخصة أصولاً في البلدين يحقّ لها النقل من أي مطار مدني في أراضي الدولتين، ووصف السعر المحدد لبطاقة الطائرة بأنه تشجيعي جداً لا يتجاوز 100 ألف ليرة، بينما الأسعار الحالية لا تقل عن 450 ألف ليرة.

وأضاف ماهشيكيان: وضع الاتفاق في التنفيذ سيسهل حركة التنقل بين البلدين، خاصة للجالية السورية البالغة نحو 30 ألف أرمني- سوري نزحوا خلال الحرب، معرباً عن اعتقاده بأنّ الاتفاق سيساهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.