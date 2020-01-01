أبراج 26_2

جهينة-خاص:

مولود اليوم:

لطيف ومتفائل ويملك إحساساً مرهفاً، وموهوب ولاسيما في مجال الموسيقى.. يفكر دائماً بالخطوات التي يتخذها، لكنه يتسرّع أحياناً فيتصرف من دون التمحيص ما يؤدي إلى إزعاج الآخرين.. السفر جزء أساس من عمله.. لايخشى من الحديث عمّا يدور في ذهنه.. مزاجي ومتقلب .

هذا العام يحمل حلول وسطٍ وشراكة جديدة، للبعض صراع داخلي، وعلاقات جديدة وتحسن على الصعيد المالي.. سفر ومكافأة. العاذب قد يكون هناك علاقة جديدة والبعض انسحاب من مشاركة.. انتبه من الأشخاص المضللين. سنة للعلاقات والدعوات والعزائم لذلك يجب الحذر والهدوء لأنك قد تحصل على تغيير.. حظاً سعيداً.

الحمل:

القمر في برجك ويعطيك قدرات هائلة تستعيد نشاطك.. النهار يحمل لك عروضاً جديدة وتفاؤل وسعادة.. تستطيع معاجلة مايزعجك وتفتح صفحات جديدة.

الثور:

إذا كنت في وضع صعب تطلع إلى السماء، قد يحمل لك اليوم عرقلة أو تأجيل بسبب جو من اللوم العتاب.. لاتتسرع وكن هادئاً لأن اليوم مناسب للترفيه عن نفسك وحافظ على صبرك.

الجوزاء:

نهار جيد للنشاطات.. الحظ يدعم خطواتك للقاء الأصدقاء القدامى أو الجدد وتفتح قنوات تواصل معهم.. تجربة جديدة اليوم.

السرطان:

حاول المحافظة على رصانتك ولا تنظر إلى الوراء أكثر مما تنظر إلى الأمام ولا تتوتر وتفاءل أكثر لأن اليوم فيه موعد مهم وقد لاتستطيع الوصول إلى كل المواعيد لذلك انتبه إلى ساعتك وحافظ على سمعتك الطيبة وانتبه لمصالحك المالية.

الأسد:

نهار جيد وتشرق بالنجومية ويوم غني للقاءات.. لا تتكاسل حتى لو اضطررت لعمل إصافي.. الجو لمصلحتك اليوم في القضايا القانونية والأوراق والمعاملات.

العذراء:

تستطيع تصليح الأخطاء وتكون عند حسن الظن.. لاتأخذ موقفاً متشدداً، اليوم هناك أمر سلبي بسبب الاستحقاقات والفواتير.. دع الباب مفتوحا للحوار ولاتخجل من طلب المساعدة والنصيحة وابتعد عن المشكلات قدر الإمكان.. "تعديل على أمورك المالية" هو عنوان نهارك.

الميزان:

حاول أن تكون عنصراً إيجابياً ولا تعند.. اليوم أهم كلمة في شخصيتك هي أن تكون متوازناً لأن الأمور مع الشركاء سواء شركاء العاطفة أو العمل.. قم بتدليل نفسك حتى تتماشى مع الظروف هناك عرقلة ومخالفات قانونية.

العقرب:

بما أنك تملك قوة وطاقة.. اليوم تتراجع ولاتتذمر من كثرة العمل كن منضبطاً ونظم وقتك وانتبه لصحتك وخذ قسطاً من الراحة لأنّ هناك عمل كثير في انتظارك.

القوس:

نشيط وتبدي رأيك وتسمع حقائق وتجد وقتاً للاستمتاع مع الأصدقاء الحظ معك وقسم منكم يتلقى أخباراً من الأبناء أو عنهم.. يوم للأحبة

الجدي:

اليوم مشغول بأمور منزلية.. احتمال نشاطك بعطل منزلي أو مشكلة طارئة على مستوى العائلة، قوّي قلبك ولا تتهرب وقدم دعماً للأحبة. انتبه من شخص يرهقك على صعيد العائلة وكن هادئاً.

الدلو:

تطل بحركة ونشاط يصلك خبر كنت بانتظاره وتحسم أمر كان عالقة.. اليوم اختراع فكرة جديدة.. نهار سريع قد تكون غير مبالي بسبب المقابلات الكثيرة لكنها ناجحة.

الحوت:

بما أن خيالك واسع ستجد خططاً لتحسين في الأمور المالية استرداد دين أو عقد عمل.. نهار لطيف وتلمس تجاوب من الأحبة وهذا يشجعك على الحصول على هدية أو مكسب. انتبه لمصروفك وقسم قد يكون لديه أشياء ضائعة ويجدها.