لا جراد صحراوياً في درعا.. والزراعة جاهزة للتدخل عند الحاجة

جهينة نيوز:

أوضح المهندس عبد الفتاح الرحال- مدير زراعة درعا أن الجراد منتشر حالياً وبشكل كبير في القرن الإفريقي (إثيوبيا والصومال)، وهناك تقارير إعلامية تتحدث عن انتقال أسراب منه إلى السعودية، لكن لم تصل حتى الآن إلى الأردن أو سورية، لافتاً إلى أن وجود ظروف جوية باردة يساعد في ابتعاد الجراد عن منطقتنا في هذه الفترة.

وقال الرحال: مهمتنا في هذه الفترة التأكد من جاهزية آلات المكافحة والمرشات وتشكيل فرق جوالة للرصد والتحري جاهزة لتنشط عند احتمال اقتراب الجراد، مع تشكيل لجنة طوارئ خاصة بمديرية زراعة درعا، مهمتها متابعة الكشف عن الجراد ومكافحته، بالتوازي مع تكليف رؤساء الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية عامةً والوحدات والدوائر الحدودية خاصةً ولاسيما تلك الموجودة في كل من نصيب ودرعا البلد ومعربة والطيبة والغارية الشرقية والسماقيات والسهوة والشجرة وتل شهاب وغيرها من المناطق الحدودية الأخرى، المناوبة ضمن نطاق عملهم للقيام بأعمال الرصد والتحري لحشرة الجراد الصحراوي والإبلاغ في حال مشاهدة الحشرة.

وأشار المهندس حسن الصمادي- رئيس دائرة الوقاية في المديرية إلى أنه تتوفر بعض المبيدات في مستودعات مديرية زراعة درعا، بينما هناك مخزون استراتيجي لمكافحة الجراد من المبيدات موجود لدى وزارة الزراعة لتحريكه في حال الحاجة، بمعنى أنه يتم في الوقت الحالي رفع الجاهزية من قبل الوزارة ومديريات الزراعة استعداداً لمكافحة الجراد الصحراوي في حال وصوله،لافتاً إلى وجود 3 مرشات محمولة على سيارات و7 مرشات محمولة على الجرارات الزراعية، بينما يمكن الاستعانة بالمرشات الموجودة في مديريات زراعة المحافظات الأخرى في حال وصول الجراد وذلك بالتنسيق مع الوزارة، مبيناً أنه في العام الماضي وصل الجراد إلى بعض مناطق الأردن لكن لم تصل أي أعداد منه إلى الأراضي السورية وساعد في ذلك قيام الأردن بعمليات المكافحة.