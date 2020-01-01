مرفأ اللاذقية يتجهز لينافس المرافئ المجاورة

جهينة نيوز:

يعدّ مرفأ اللاذقية من أهم المؤسسات الحيوية والخدمية والاقتصادية على المستوى الاستراتيجي بوصفه منفذاً بحرياً حدودياً مع العالم وهو يشكل إحدى دعامات الاقتصاد الوطني حيث كشف مدير الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أمجد سليمان عن إدراج خطط نوعية واستراتيجية على المستوى الآني تتمثل في توريد آليات جديدة ومتطورة والحفاظ على جاهزية الآليات الحالية من خلال إجراء (عمرات) شاملة وعلى جاهزية المرفأ الكاملة للحفاظ على سير العملية الإنتاجية ورفع طاقتها إلى حدها الأقصى, مضيفاً: تتمثل مشاريع المرفأ على المستوى المتوسط بمشروع قرى الشحن المرفئية (ساحات حلب) والهدف منه استثمار أراضي المرفأ الواقعة على طريق عام اللاذقية -حلب واللاذقية -دمشق على مسافة 7 كم من المرفأ (في المنطقة العقارية سنجوان أول طريق حلب).

واشار سليمان إلى أن مرفأ اللاذقية سيقدم خدمات جديدة متطورة من خلال تحوله إلى مركز للنقل والخدمات التجارية والصناعية الرديفة ذات قيمة مضاعفة باستخدام واستثمار المساحات التخرينية الرديفة للمساحات المرفئية نظراً للحاجة الماسة للمستودعات التخزينيه للبضائع الواردة عبر المرافىء السورية بالإضافة إلى الحاجة إليها في زيادة الطاقة التخزينية للمرفأ واستخدامها لأغراض ترتبط بالنشاط المرفئي بهدف دعم حركة التصدير والاستيراد والترانزيت وتسهيل معاملات وإجراءات الشحن المتعلقة بهذه الأنشطة والخدمات اللوجستية الأخرى.

وفيما يتعلق بمشروع توسيع المرفأ أوضح سليمان أنه من أهم المشاريع الاستراتيجية لدى الشركة وذلك بهدف امتلاك بنى تحتية متطورة للعب دور المنافسة مع بقية المرافئ وجذب كافة بضائع الترانزيت في المنطقة وعدم فسح المجال لتبرير ارتياد السفن للمرافئ المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها زيادة الطلب على النقل وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار, وتوفير البنى التحتية البرية (السككية والطرقية) للنقل متعددة الأنماط والوسائط ويتمثل التوسع الذي يعد من أهم الخطط الاستراتيجية بإدراج مجموعة من المشاريع من شأنها المحافظة على البنية التحتية وتحديثها وتحديث الآليات وبرنامج الربط الالكتروني بين المرفأ والمديرية العامة للجمارك بخصوص المانيفست الإلكتروني, ما يسهل العمل بالإضافة إلى أن كل الأعمال ضمن الشركة مؤتمته ويوجد برنامج ربط إلكتروني مع محطة الحاويات.

كما تخطط شركة المرفأ لتحقيق 4 ملايين و250 ألف طن, منها 900 ألف طن فرط (دوكما) و3 ملايين و350 ألف طن بضائع ضمن حاويات وتناول 350 ألف حاوية نمطية بإيرادات إجمالية قدرها 32 ملياراً و800 مليون ليرة ورصد اعتماد الخطة الاستثمارية بمليار و249 مليون ليرة.

يذكر بأن عقد الشركة مع محطة الحاويات انتهى في 1/10/2019 ومازال قيد الدراسة في الجهات الوصائية العليا.