بسبب الإهمال وعدم المتابعة: إعفاء 4 رؤساء بلديات في ريف دمشق.. وآلية جديدة لمعالجة المخالفات

جهينة نيوز:

أكدت مصادر رسمية في محافظة ريف دمشق لـ«الوطن» إعفاء عدد من رؤساء البلديات، حيث أعفى المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق رئيس مجلس مدينة يبرود من منصبه، علماً أنه تم عقد جلسة استثنائية وانتخب البديل لرئيس المجلس.

كما وافق المكتب التنفيذي على إعفاء رئيس مجلس بلدية السبينة من منصبه، وإعفاء رئيس بلدية المقيليبة في ريف دمشق، إضافة إلى تحويل رئيس مجلس بلدية الحسينية ورئيس المكتب الفني للقضاء، بحيث تم تكليف نواب رؤساء البلدية بشكل مؤقت ريثما يتم تعيين البديل.

وأكدت المصادر أن الأسباب الموجبة للإعفاء بسبب الإهمال وعدم المتابعة بتنفيذ أحكام القانون ٤٩ لعام ٢٠١٢ الخاص بمخالفات البناء، ناهيك عن الإهمال والتقصير في عدد من الجوانب الخدمية، مشيرة إلى التشدد في المخالفات ومنع المخالفات منعاً باتاً مع متابعة الشكاوى ومعالجتها، علماً أن هناك انخفاضاً في حجم المخالفات عن الفترة الماضية نتيجة الإجراءات المتخذة من المحافظة وتوجيهات محافظ ريف دمشق.

ولفتت المصادر إلى وضع خطة لمعالجة المخالفات مع توجيه الوحدات الإدارة للالتزام بها، منوهاً بأن الغاية منها قمع المخالفات كي لا تسبب ضرراً للمخالف والوحدات الإدارية، مبيناً أن العمل على وضع قاعدة بيانات تطور بشكل شهري، ليصار إلى رصد جميع المخالفات، مضيفة: أصبح لزاماً على الوحدات الإدارية موافاة المحافظة بشكل دوري بالمخالفات إن وجدت والمعالجات اللازمة لها، وبناء عليه يجرى تقييم شهري وإجراء الجولات للوقوف عند مدى تطبيق المعالجة، وفي حال عدم المعالجة يجرى توجيه الوحدات الإدارية لمعالجتها بشكل فوري.

وأشارت المصادر إلى تكليف مهندسين مهمتهم متابعة واقع مخالفات البناء والعمل ضمن قاعدة البيانات، ورصد واقع عمل الوحدات الإدارية بالشكل المطلوب، منوهة بوجود عدد كاف من الآليات في الوحدات الإدارية مع مؤازرتها من المحافظة.