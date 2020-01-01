بسبب الطلب على الكمامات من الدول المجاورة.. الاقتصاد تمنع تصديرها!

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس قراراً بمنع تصدير كمامات الأنف والفم المعقمة وغير المعقمة وبكافة أشكالها ومن كافة البنود الجمركية.

وفي تصريح لسانا بيّن مدير التجارة الخارجية في الوزارة ثائر فياض أن قرار منع التصدير يهدف إلى عدم إخلاء السوق المحلية من الكمامات، مشيراً إلى أنه ورغم عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة لها.

وذكر فياض أن القرار اتخذ بعد زيادة الطلب على الكمامات من الدول المجاورة والسوق الخارجية مع انتشار فيروس كورونا في كثير من دول العالم ومع الارتفاع الذي شهدته أسعارها في السوق المحلية.

يذكر أن سورية لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا، حسب تصريحات وزارة الصحة التي تطبق إجراءات احترازية مشددة متعلقة بالوقاية من الفيروس من خلال فحص المسافرين القادمين إلى سورية في المطارات وكل المعابر الحدودية وفقاً للوائح الصحية الدولية.