الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وأفاد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير.

وأوضح عبد الرحمن بن بوزيد أنه تم اكتشاف إصابة الإيطالي بفيروس "كورونا" بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة أن مراقبة صارمة و تلقائية سارية على مستوى جميع مطارات الجزائر، بسبب فيروس "كورونا".

وأوضح الوزير أن "كاميرات حرارية متوفرة على مستوى جميع مطارات البلاد من أجل ضمان مراقبة دائمة وتلقائية للمسافرين الذين يصلون أو الذين يعبرون تلك المطارات".

وبخصوص المواطنين الأجانب الذين تم نقلهم من ووهان (الصين) على متن رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية بسبب فيروس "كورونا" صرح الوزير أنه تم السماح لهؤلاء بمغادرة فندق الرايس بالجزائر العاصمة، مساء الأحد، بعد عزلهم لمدة أسبوعين.