وفد شبابي مغربي يزور سوريا متضامنا معها في حربها ضد الارهاب

جهينة نيوز:

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم وفداً شبابياً مغربياً أن سورية تعول على وعي الشعوب العربية ومواقفها المبدئية لتحقيق الآمال والتطلعات القومية التي يواصل الاستعمار بوجهه الجديد محاولاته القضاء عليها.

وأشار صباغ خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز التواصل مع المنظمات الشبابية والطلابية العربية والتعريف بالتجربة الطلابية الرائدة في سورية لافتاً إلى الدعم الذي يتلقاه جيل الشباب في سورية وسط الآمال المعقودة عليه في بناء مستقبل الوطن المزدهر.

وأوضح رئيس مجلس الشعب أن سورية تقدر عالياً ولا تنسى أبداً مشاركة الجنود المغاربة إلى جانب أشقائهم في الجيش العربي السوري بمعركة تشرين التحريرية والدماء الزكية التي بذلوها دفاعاً عن تراب سورية وسيادتها.

من جانبه أكد رئيس الوفد المغربي مصطفى تاج نائب الأمين العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بالمغرب أن هدف زيارة سورية التعبير عن التضامن معها في وجه الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وتوجيه التحية للسوريين على صمودهم وقوتهم وصبرهم والاطلاع على واقع الحياة فيها.

وأعرب تاج عن استعداده مع أعضاء الوفد لنقل حقيقة ما يحدث في سورية للشعب المغربي وتفنيد حملات التضليل الإعلامي حول الأحداث فيها معبراً عن ثقته بقرب انتهاء الأزمة التي تمر بها سورية وانتصارها على الإرهاب الذي يستهدفها.

بدورهم أعرب أعضاء الوفد عن تأييدهم وحدة سورية وسيادتها منوهين بمكانتها إقليمياً ودولياً ومؤكدين أهمية إعادة أواصر التعاون بين مجلس النواب في المغرب ومجلس الشعب في سورية والأحزاب المغربية والسورية إلى ما كانت عليه.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.

وفي تصريح للصحفيين أكد رئيس الوفد الشبابي المغربي أهمية العمل على وحدة الشعوب العربية وتعزيز أواصر المحبة بينها مبيناً أن زيارتهم التي تعبر عن تضامن الشبيبة المغربية مع الشعب السوري في محنته تضمنت إجراء العديد من اللقاءات والنشاطات الثقافية والتطوعية بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة في سورية.

ويضم وفد الشباب المغربي عدداً من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بالمغرب واللجنة المركزية لحزب الاستقلال المغربي واللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب والمكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية المغربية.