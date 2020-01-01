وصول سفينة الحفر لأول بئر استكشافية للنفط والغاز في مياه لبنان

الثلاثاء, 25 شباط 2020 الساعة 19:32 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

وصول سفينة الحفر لأول بئر استكشافية للنفط والغاز في مياه لبنان

جهينة نيوز:

أعلنت شركة توتال الفرنسية أن سفينةَ الحفر Tungsten Explorer قد وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان للقيام بعملياتِ الحفرِ لأولِ بئرٍ إستكشافيةٍ في البلوك رقم 4 الواقعةِ قبالةَ الشاطئِ اللبناني على بعد حوالى ثلاثين َكيلومتراً من بيروت.

وفي بيان صدر عن الشركة أشارت الى أنه سيتم حفرُ البئرِ الاستكشافيةِ على عمقِ 1500 متر من سطح البحر، كما يهدف حفر البئرِ الى إستكشافِ مكامنَ تقعُ على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعرِ البحر. ويقدرُ أن تستمرَ أعمال الحفرِ حوالي شهرينِ وبعدها ستغادر سفينة الحفرِ لبنان.

المصدر: قناة المنار


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