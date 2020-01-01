ايران: ارتفاع ضحايا كورونا الى 16 حالة وفاة واصابة 61 و علاج 24

جهينة نيوز:

اعلن التلفزيون الايراني الرسمي ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 16 حالة وفاة واصابة 61 آخرين بالفيروس.

واشار التلفزيون الايراني الى تسجيل 24 حالة تماثل للشفاء من بين المصابين بالفيروس .

وقد أكد وزيرُ الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي على ضرورةِ التغلبِ على فيروسِ كورونا القاتِل من خلالِ تعزيزِ الوَحدةِ والتعاونِ والتلاحُمِ في البلاد.

واشارَ فضلي الى اَنَ رئيسَ الجُمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني كَلَّفَ الاجهزةَ التنفيذيةَ والوزاراتِ كافةً بتقديمِ الخِدماتِ اللوجستيةِ والدعمِ اللازمِ لوِزارةِ الصِحَة بصورةٍ مستمرةٍ مشيراً الى اَنَ وسائلَ الاعلامِ المناهِضَة، واعداءَ الشعبِ الايراني يقومونَ ببثِ اَكاذيبَ وانباءٍ مزيفةٍ حول فيروسِ كورونا في البلاد