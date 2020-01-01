"كورونا" يؤخر إصدار آيفون الجديد

جهينة نيوز:

قال المحلل دانييل إيفيس أن إقفال المصانع المنتجة بدأ يؤدي إلى إبطاء عجلة الإنتاج وخاصة بعد تأجيل إنتاج سلسلة "آي فون 9" و"آي فون 12".

وبحسب إيفيس ان تأخير إنتاج السلسلتين سيستغرق شهراً كاملاً على الأقل، بسبب تعطيل الشركات التي تزود آبل بالقطع الأساسية، التي من غير الواضح بعد موعد عودتها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، كما كانت قبل انتشار الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما يشير إيفيس إلى أنه حتى لو تحسنت الأمور بالنسبة لشركة آبل، فلن تعود إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة حتى شهر نيسان على الأقل.

وقال إفيس أن استمرار انتشار فيروس كورونا سيتسبب في إضعاف مستوى الإنتاج فيهاً، وقد تضطر لتأجيل إصدار هواتف جديدة إلى ايلول القادم.

وقول المحلل مينغ تشي كو "إن أربعة هواتف من إصدار آيفون 12 بقياسات 5.4 بوصة، و6.1 بوصة و6.7 بوصة، ستكوّن تشكيلة مميزة هذا العام، وستتضمن شريطاً معدنياً في الجزء العلوي، وستكون جوانب الهاتف مماثلة لتصميم آيفون 4. ولكن قبل حدوث ذلك، ستحتاج آبل إلى سلسلة التوريد الخاصة بها لإنتاج جهازي iPhone 9 / iPhone SE2 اللذين سيحملان مميزات جديدة مثل زيادة الذاكرة بنسبة 50% إلى 3 غيغا بايت، ومستشعر بصمة Touch ID. ومع استمرار انتشار فيروس كورونا فإن إنتاج هذين الجهازين يمكن أن يتأخر عدة أشهر".

وأكد مينغ أنه إذا عادت سلسلة إمدادات آبل إلى وضعها الطبيعي بحلول نيسان، فقد يكون آيفون 9 هو ضحية التأخير الوحيدة، في حين سيتم طرح طرازات آيفون التي تدعم "5G" في الوقت المحدد في أيلول.

ويتوقع المحللون أن تعود عملية التوريد الخاصة بشركة "Apple" إلى طبيعتها بحلول أواخر نيسان أو أوائل أيار، وفق ما نقل موقع "فون أرينا الإلكتروني".