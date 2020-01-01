بالصور.. أحد معامل النسيج في كفر جوم بريف حلب حوله الإرهابيون إلى مقر للتدريب وتصنيع القذائف

الثلاثاء, 25 شباط 2020 الساعة 17:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. أحد معامل النسيج في كفر جوم بريف حلب حوله الإرهابيون إلى مقر للتدريب وتصنيع القذائف

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