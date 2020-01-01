استشهاد عاملين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الليرمون بحلب

الثلاثاء, 25 شباط 2020 الساعة 17:26 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد عاملين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الليرمون بحلب

جهينة نيوز:

استشهد عاملان من مديرية الخدمات الفنية بحلب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة الليرمون على الأطراف الشمالية من مدينة حلب.

وذكرت سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر عند دوار الليرمون صباح اليوم على الأطراف الشمالية من المدينة ما تسبب باستشهاد عاملين من مديرية خدمات حلب الجديدة أثناء قيامهما بعملهما في المنطقة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا