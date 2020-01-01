استشهاد عاملين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الليرمون بحلب

جهينة نيوز:

استشهد عاملان من مديرية الخدمات الفنية بحلب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة الليرمون على الأطراف الشمالية من مدينة حلب.

وذكرت سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر عند دوار الليرمون صباح اليوم على الأطراف الشمالية من المدينة ما تسبب باستشهاد عاملين من مديرية خدمات حلب الجديدة أثناء قيامهما بعملهما في المنطقة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.