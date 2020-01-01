ترامب يزعم القضاء على "داعش" بشكل تام

جهينة نيوز:

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم تدمير نفوذ الخلافة الإقليمي لـ"داعش" بنسبة 100% بعد أن مات خليفتها البغدادي.

ونشر البيت الأبيض في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في الهند "أنه وتحت إدارته تم القضاء على نفوذ الخلافة لدولة داعش على الأرض بنسبة 100%" حسب زعمه، منوهاً على أن هذا كل ذلك كان "بفضل قوة الجيش الأمريكي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إن سورية والعراق كانتا أكثر المتضررين من مخلفات إرهاب داعش وتوابعه".

وأكد أنه "الآن لم يعد أي أثر للخلافة على الأرض".

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بحث زعيما البلدين كامل نطاق العلاقات الثنائية الرئيسية بما فيها مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.