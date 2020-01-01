وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما

جهينة نيوز:

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما وذلك بحسب ما ذكر التليفزيون الرسمي.

ولم تصدر أسرة الرئيس الأسبق أي بيانات رسمية حول الوفاة.

وكان نجل حسني مبارك قد أعلن في 24 كانون الثاني الماضي أن والده أجرى عملية جراحية.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.