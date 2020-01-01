مجهشاً بالكاء.. الأسطورة جوردان في تأبين براينت: فقدت جزءاً مني

جهينة نيوز:

استذكر أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، بالدموع الراحل كوبي براينت في حفل تأبيني أقيم، الإثنين، لبراينت، نجم لوس أنجلوس ليكرز الذي قضى بحادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.

وقال جوردان وهو يمسح دموعه بتأثر خلال الحفل: عندما توفي كوبي براينت، مات معه جزء مني، وعندما أنظر إلى الوجوه في هذه القاعة، حول العالم، أرى أن جزءاً منكم قد مات أيضاً.

وتابع اللاعب الذي يعدّ أعظم من مارس كرة السلة على مر التاريخ: أعدكم من اليوم فصاعداً، سأعيش مع الذكريات ومعرفة أنه كان لدي شقيق أصغر، ويقصد بذلك الراحل براينت.

وحمل الحفل عنوان "احتفال بالحياة لكوبي وجيانا براينت"، وأقيم في قاعة "ستايبلز سنتر" في لوس أنجلوس، حيث سطع نجم براينت على مدى عقدين من الزمن أصبح خلالها أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة السلة، وصنع فترات ذهبية لفريق ليكرز الذي لم يعرف غيره في مسيرته الاحترافية.