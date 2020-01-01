الهند تشتري أسلحة أمريكية بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الهند عازمة على شراء أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع. وقد اتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز " أباتشي و إم إن – 60 إر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستزود القوات البحرية الهندية بمروحيات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.

ونقلت قناة "إن دي تي في" عن ترامب: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدًا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند وغيرها من المعدات يبلغ مجموعها 3 مليارات دولار".

في 19 شباط ذكرت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" أن الهند قد وافقت على خطة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 24 مروحية من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للبحرية الهندية.

​ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد غربي الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.