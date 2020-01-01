جهينة نيوز:

اختراق جديد لأجوائه.. "علماء لبنان": الاحتلال يحاول الخروج من مأزقه بارتكاب الجرائم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته، اليوم، مديرية التوجيه أن سبع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ومنطقة رياق البقاعية وفوق بلدة كفرشوبا باتجاه الشمال وصولاً إلى فوق البحر مقابل شكا وفوق بلدة رميش باتجاه الشمال وصولاً حتى البحر بين جونية والناقورة وفوق البحر بين جونية والناقورة وصولاً إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

من جهته، عدّ تجمع العلماء المسلمين في لبنان أنّ الكيان الصهيوني يحاول الخروج من مأزقه الداخلي عبر ارتكاب المزيد من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأكد التجمع في بيان صدر، اليوم، أن الكيان الصهيوني يسعى لإشعال المنطقة ولاسيّما في قطاع غزة بحرب يستفيد منها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، مضيفاً: إنّ التطورات الإقليمية ليست معزولة عن تداعيات جريمة القرن، بل هي تمهيد لإيصال الأمور إلى مرحلة تصبح معها هذه الجريمة هي الخيار الوحيد أمام العرب خاصة مع الأنظمة المتهالكة في المنطقة والساعية للتخلص من عبء القضية الفلسطينية.

وتابع التجمع: لبنان ليس بمنأى عمّا يحصل في المنطقة، بل هو في عين العاصفة خاصة إذا عرفنا أن جريمة القرن تتضمن بنداً حول إلغاء حق العودة للفلسطينيين، وتزامن هذا الأمر مع قيام الولايات المتحدة الأميركية بوقف تمويل وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين، والحل من خلال هذه الجريمة يكون بتوطينهم في البلدان التي هم فيها على أن يصار إلى إعطاء هذه البلدان مساعدات مالية ضخمة لتقبل بالتوطين.

ورأى التجمع أنّ الحل الوحيد للتعامل مع الأزمة التي يعانيها لبنان هي بوضع حد للفساد والهدر وإصدار قوانين تلاحق الفاسدين وتستعيد الأموال المنهوبة منهم وتقيد حركة المصارف وتضع حداً للسياسات النقدية الفاشلة التي يتبعها مصرف لبنان.