شركة سينمائية تعلق تصوير فيلم "المهمة المستحيلة" في إيطاليا بسبب كورونا

جهينة نيوز:

قررت شركة "باراماوت" السينمائية توقيف عملية تصوير الجزء السابع الجديد من فيلم "المهمة المستحيلة" في إيطاليا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في البلاد.

وأصدرت الشركة السينمائية بيانا جاء فيه: "اتخذ قرار بتعليق التصوير كإجراء احترازي لسلامة الممثلين والطاقم بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

وكان من المفترض أن يتم تصوير الجزء السابع من فيلم "المهمة المستحيلة" في مدينة البندقية بإيطاليا بمشاركة العديد من الممثلين والمشاهير.

وكانت إيطاليا قد أعلنت رسميا عن وفاة العديد من المواطنين بسبب فيروس كورونا القاتل حيث فاق عدد الإصابات المئات.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المتوفى كان في الثامنة والثمانين من العمر من منطقة لومبارديا. وكان الأربعة الآخرون الذين توفوا بالمرض من المسنين أيضا وثلاثة منهم على الأقل كانوا يعانون من مشكلات صحية خطيرة أخرى.