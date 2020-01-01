أردوغان يعترف لأول مرة بمقتل عسكريين أتراك في ليبيا

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء مقتل جنديين تركيين في ليبيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أذربيجان "قتل عسكريين تركيين في ليبيا وهناك عناصر من الجيش الوطني السوري في ليبيا، ولديهم قواسم مشتركة" حسب تعبيره.

وكان الرئيس التركي أكد يوم السبت الماضي أن مقاتلين من ما اسماهم الجيش الوطني السوري وهم ارهابيون مرتزقة اخرجهم من سورية ويتواجدون حاليا في ليبيا، ويواصلون الكفاح ضد "قوات حفتر غير الشرعية".

وبين انه "لدينا عدد من الشهداء في القتال مع قوات حفتر، ولكن قمنا بالقضاء على عدد من المقاتلين هناك مقابل ذلك".

من جانبه أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر أن "الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة".

وشدد حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".