فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها.

قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض.

وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 كانون الثاني الماضي.

وأشارت وزارة الصحة الفيتنامية إلى أن المريض الأخير هو رجل خمسيني أصيب بالفيروس من ابنته العائدة من مدينة ووهان الصينية.

يذكر أن فيتنام أوقفت حركة الطيران مع الصين ف أواخر كانون الثاني الماضي مع إغلاق جزئي لحدودها البرية معها.

سبوتنيك