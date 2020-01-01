خلال استقباله أمير قطر.. الرئيس التونسي: كلمة تطبيع تعني الخيانة العظمى

جهينة نيوز:

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على مركزية القضية الفلسطينية، وقال إنها ستبقى قائمة ما دام الشعب الفلسطيني يتعرض لهذه المظلمة، فلسطين ليست ضيعة ولا بستاناً ولا تخضع للقانون العقاري.

وأضاف سعيد في مؤتمر صحفي مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد، الذي يزور تونس: نحتكم للشرعية الدولية، على محدودية هذه الشرعية، لا نريد القتال أو الصدام، ولكن نحن أصحاب حق ودعاة حق، ولا يمكن أن تكون عاصمة فلسطين إلا القدس الشريف.

من جهة أخرى، قال سعيد خلال كلمة مسجلة من قصر قرطاج: القضية الأولى التي ناقشناها هي القضية الليبية، وكيف يجب أن يكون الحل ليبياً، كما تم التطرق إلى كيفية جمع القبائل الليبية الذين لهم مشروعية شعبية، وكيف يمكن أن تكون هذه الشرعية طريقة تمهد لانتخابات من دون أي تدخل خارجي، مضيفاً: لا أعتقد أن الحل يأتي من الخارج بقدر ما يأتي من الليبيين أنفسهم، مؤكداً: نحن نتمسك بالشرعية الدولية في ليبيا لكنها ليست شرعية أبدية، ولا بد أن يحل محلها شرعية ليبية.

ووصل أمير قطر، مساء يوم الأحد، إلى العاصمة تونس في زيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية تستغرق يومين، وتعدّ هذه الزيارة الأولى لزعيم عربي بعد الانتخابات الرئاسية التونسية، وكذلك هي الزيارة الثالثة لأمير قطر في غضون ثلاث سنوات.