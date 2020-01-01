جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كلها.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يستمر الجو غائماً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر، محذرةً من تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة، غداً، أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 17/ 6 16/ 5 17/ 6

القنيطرة 14/ 6 13/ 5 15/ 6

درعا 14/ 7 15/ 5 18/ 7

السويداء 12/ 6 12/ 4 15/ 6

حمص 15/ 6 15/ 5 17/ 5

حماة 16/ 7 16/ 6 18/ 6

الحسكة 18/ 5 17/ 4 18/ 5

اللاذقية 20/ 12 20/ 12 20/ 11

طرطوس 20/ 12 20/ 11 20/ 11

حلب 17/ 3 17/ 5 16/ 6

ادلب 17/ 4 17/ 5 16/ 6

دير الزور 17/ 6 17/ 7 17/ 7

الرقة 16/ 5 16/ 6 16 / 6