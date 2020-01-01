بعد الإعلان عن حالتين جديدتين.. ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إيران إلى 14 شخصا

جهينة نيوز:

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت وكالة "إرنا" اليوم الثلاثاء ان "مصابين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة شمالي البلاد توفيا"

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سترسل اليوم الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا لبحث انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة وإصابة ما لا يقل عن 75 شخصا حتى الآن.

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران، الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.