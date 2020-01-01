ليفربول يتغلب على وست هام في الدوري الإنجليزي

جهينة نيوز:

تعين على ليفربول المنفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعويض تأخره ليهزم وست هام يونايتد، المهدد بالهبوط 3-2، امس الاثنين، ويحافظ على علامة النجاح الكاملة على أرضه هذا الموسم.

وبدا أن ليفربول، الذي يخلو سجله من الهزائم في الدوري ويتقدم بفارق 22 نقطة على أقرب ملاحقيه على القمة، في طريقه لتحقيق انتصار سهل عندما تقدم في الدقيقة التاسعة بضربة رأس من جورجينيو فينالدم بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد من اليمين.

لكن بعد ثلاث دقائق أخرى عادل وست هام صاحب المركز 18 النتيجة بضربة رأس من عيسى ديوب، سكنت شباك الحارس أليسون بيكر بعد ركلة ركنية نفذها روبرت سنودجراس.

وسدد فيرجيل فان دايك برأسه في العارضة لكن ليفربول تلقى صدمة في الدقيقة 54 عندما حول البديل بابلو فرونالس لاعب وست هام تمريرة ديكلان رايس العرضية المنخفضة إلى الزاوية البعيدة.

وأمام احتمال التعرض لأول هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، زاد ليفربول من ضغطه لكن خط هجومه الفتاك في المعتاد كان بعيدا عن مستواه.

ونجح فريق المدرب يورجن كلوب في إدراك التعادل فقط بعد خطأ فادح من أوكاش فابيانسكي حارس وست هام، إذ سمح الحارس البولندي لتسديدة ضعيفة من محمد صلاح بعد تمريرة عرضية من آندي روبرتسون بالمرور من بين قدميه.

وارتكب فابيانسكي خطأ آخر عندما خرج من مرماه لكنه فشل في منع ألكسندر-أرنولد من تمرير الكرة من فوقه إلى ساديو ماني ليسجل.

ووضع ماني الكرة في الشباك مرة أخرى في الدقيقة 86 لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة سريعة من حكم الفيديو المساعد.

وبهذا الفوز عادل ليفربول رقم مانشستر سيتي القياسي البالغ 18 انتصارا متتاليا في الدرجة الأولى.