يقدم 80 خدمة.. افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة شهبا بتكلفة 80 مليون ليرة

جهينة نيوز:

بتكلفة تصل إلى 80 مليون ليرة وبعشرة موظفين تم افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة شهبا شمال محافظة السويداء. ويأتي ذلك في إطار التوجه لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وذكر رئيس مجلس مدينة شهبا- جلال دنون لصحيفة تشرين تقديم 80 خدمة جديدة تتعلق (بالشؤون المدنية والعقود كعقود ايجار تجاري وعقود إيجار سكني، ووثيقة غير عامل و بيان زواج، طلاق، بيان ولادة، بيان وفاة، بيان قيد فردي، بيان عائلي- تصديق قنصلي؛، رخص ادارية ورخص بناء) يؤمنها المركز لأكثر من 125 ألف نسمة ضمن مدينة شهبا والقرى التابعة لها.

أضاف دنون: إن انطلاقة المركز مقبولة نوعاً ما ضمن الإمكانات المتوافرة، والسبب انقطاع الكهرباء, ما يؤدي لخلل في أداء شبكة الإنترنت، ونقص في الكادر العمالي فالمركز بحاجة إلى فني كمبيوتر وفني كهرباء، وتم توجيه كتاب للمحافظة لتأمينهما ولو عن طريق عقود سنوية أو مؤقتة من أجل تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، ماسيوفر على أهالي الريف الوقت والتكلفة وعند استصدار أي وثائق يحتاجونها من دون عناء الذهاب إلى مدينة السويداء.

كما قدم مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء أكثر من 60 خدمة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين حسب ما أكدته معاون مدير مركز خدمة المواطن- رانيا أبو حمدان لـ (تشرين)، إذ قدم المركز منذ بداية العام الحالي ولتاريخه 1872خدمة سريعة و 143 خدمة بطيئة بقيمة مالية تقدر بما يقارب 4 ملايين ليرة، كما يسهم المركز في توفير الخدمات العامة للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى بيسر وسهولة، واختصار زمن إنجاز المعاملات واعتماد نظام الدور، مشيرة إلى أن المركز يقدم نوعين من الخدمات الأولى بطيئة تتعلق بمعاملات مجلس مدينة السويداء من (استملاك- رخص بناء – تقسيم -إفراز ورخص ادارية) والثانية خدمة سريعة (معاملات السجل المدني من بيان زواج- طلاق- وفاة- بيان عائلي وإخراج قيد) إضافة لإنجاز معاملات عقود الإيجار سكنية وتجارية (مؤقت ودائم) ضمن المركز، باستثناء شعبة التجنيد وحصر الإرث.

ولفتت أبو حمدان إلى أنه سيتم قريباً العمل على تفعيل مكتب الدعم والمساندة ويختص بالعقارات ومعالجة اقتطاع وشراء وضم فضلة عقارية، إضافة إلى تقديم خدمة (مكتب استشاري) يتعلق بكل ما يخص الشؤون الفنية من رخص بناء ورخص إدارية وكل ما يخص الإفراز والتسوية والتقسيم، كما تم تعيين مشرف صالة مهمته مراقبة سير العمل, ما خفض نسبة الفساد إلى أكثر من 70%.