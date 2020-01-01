رفع استطاعة عدد من المحولات الكهربائية في ريف دمشق

جهينة نيوز:

أكد مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق المهندس خلدون حدى أن الشركة قامت بمجموعة من الصيانات وتركيب وتأهيل العديد من مراكز التحويل الكهربائي في معظم مناطق المحافظة.

وبين انه تم تكبير محولة استطاعة 630 ك.ف.أ في مركز تحويل الكسوة رقم 2 إلى 1000 ك.ف.أ، وإبدال محولة زاكية رقم 19 استطاعة 630 ك.ف.أ، كما تم تكبير محولة الكسوة رقم 5 من استطاعة 630 إلى 1000 ك.ف.أ، وتكبير محولة الدوير من 400 إلى 630 ك.ف.أ، ومحولة الكسوة الشرقية من 200 إلى 400 ك.ف.أ، مضيفاً أنه تم إنشاء مركز تحويل الكسوة رقم 28 من استطاعة 630 إلى 1000 ك.ف.أ، بالإضافة إلى تكبير محولة مرانة رقم 3 من 400 إلى 630 ك.ف.أ، وتكبير محولة جب الصفا من 400 إلى 630 ك.ف.أ.

ولفت حدى إلى انه تم العمل على تكبير محولات في كل من جرمانا وقدسيا والتل والقطيفة والزبداني، موضحاً أنه يتم القيام بتلك الأعمال بهدف وثوقية التغذية الكهربائية واستمراريتها.

ونوه أنه خلال الـ 10 أيام القادمة سيكون هناك تحسّن بالتيار الكهربائي، وتكبير اللوحة والقاطع في مدينة جرمانا التي تتعرض لانقطاعات متكررة.