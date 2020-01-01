النفط: لا قرار لتوزيع مازوت التدفئة للأعزب بالسعر المدعوم

جهينة نيوز:

بالتوازي مع كثرة التساؤلات والاستفسارات عن مصير حصة المواطن الأعزب من مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم، والتي تحدث عنها منذ مدة مدير عام شركة «محروقات» مصطفى حصوية وأكد منذ فترة بأن الشخص الأعزب يستطيع التسجيل للحصول على مازوت التدفئة، وذلك بعد إثبات الإقامة وتقديمها إلى لجنة المحروقات في المحافظة التي بدورها تعد قائمة خاصة بهم يمكن من خلالها منحهم 50 لتراً فقط، أكدت مصادر في وزارة النفط لـ«الوطن» عدم وجود أي قرار لتزويد الأعزب بمازوت التدفئة بالسعر المدعوم، مشيرة إلى أنه منذ مدة جرى الحديث عن دراسة لتزويد الأعزب بمادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم لكن لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص حتى تاريخه ولم تقر الدراسة.

وبينت المصادر أن مازوت التدفئة يعطى للأعزب فقط بسعر التكلفة أي بسعر 296 ليرة لليتر الواحد، مشيرة إلى أن الحد الأقصى الذي يعطى للأعزب 400 ليتر فقط خلال الموسم، وهذا الأمر ينطبق على غير السوري المقيم، منوهة بأن سعر التكلفة للمازوت يختلف بين محافظة وأخرى وفي بعض المحافظات يكون سعر التكلفة 298 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبخصوص توزيع المازوت على العائلات، لفتت المصادر إلى أن أولوية توزيع مازوت التدفئة حالياً هي للدفعة الأولى، لافتة إلى أن وتيرة التسجيل على الدفعة الأولى تزداد حالياً لأن هناك بعض المواطنين لم يسجلوا بعد على الدفعة الأولى ولم يكونوا بحاجة للمادة واليوم أصبحوا بحاجتها.

وأوضحت المصادر أن وتيرة توزيع الدفعة الثانية ليست بطيئة، ويتم التوزيع وفق خطة توزيع واحدة لا تختلف بالنسبة للدفعتين الأولى والثانية، منوهة بأن التوزيع حالياً يتم للدفعتين وليس للدفعة الأولى فقط وتوزيع الدفعة الثانية على العائلات يتم حالياً حسب أقدمية التسجيل على المادة.

وأشارت إلى أن توزيع مادة مازوت التدفئة على العائلات مستمر ولن يتوقف هذا العام كما جرى خلال العام الماضي عندما توقف التوزيع على العائلات خلال شهر آذار بسبب نقص المادة وعدم توفرها، موضحة بأن إيقاف توزيع المادة على العائلات يتم كما جرت العادة في نهاية حزيران من كل عام، والمادة متوافرة حالياً وليس هناك أي نقص فيها.