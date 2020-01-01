أبراج الثلاثاء 25 شباط مع سمر عمران

جهينة _خاص:

مولود 25 شباط: رأيه صريح ورمز للصدق عدو الخيانة والخوف.. شديد الانفتاح.. كريم وعاطفته جياشة وعصامي.. لايحب المساعدة من أحد.. المال وسيلة وليس غاية.. يحب المطالعة والتمتع بالملذات، ومعظم مواليد هذا اليوم لايحملون شراً تجاه أحد ويساعدون أي إنسان يلجأ إليهم..

سنة واعدة وجميلة.. سفر.. انفراج.. ترقية ونجاح خلال الأشهر الثمانية القادمة ونقل ملكية وتغيير مفاجئ وعمل بمكان ثاني وارتباط للبعض.. وشراكة وتسوية للبعض.. استعادة موقع للبعض الآخر.

الحمل:

فترة الصباح قد تكون مزعجة وتهتم بشؤون عائلية وما تزال تحدد مساراك والهدف أمام عينيك. النهار فيه تأخير وملل.. لكن عند المساء تطوي صفحة جديدة تدريجياً وتزداد رغبتك بأجواء حلوة مطمئن وتصل إلى الموعد المحدد.. ويمنحك القمر حيوية ويشغل بالك قضايا الأصدقاء وتصلح ما استطعت من حوادث الماضي.

الثور:

القمر ببرج الحوت ويحمل لك ترفيهاً عن النفس ويرشدك إلى المحبة ويجمعك مع الشركاء.. خطواتك جيدة وتحديداً الفترة الأفضل في بحر النهار على كل المستويات.. في المساء الجو فاتر ومخيب للآمال.. انتبه من الفوضى.

الجوزاء:

بحر النهار متعب.. حاول تنظيم عملك أ كثر خاصة مع رئيس العمل.. قد يفرض عليك نشاطات اجتماعية مزعجة، لكن في المساء لقاءات ودعوات وتصبح فترة جريئة بكل الاتجاهات.

السرطان:

استعداد فوري للتحمس لكل جديد.. نشاطات لقاءات وأخبار من مسافات بعيدة واتصالات مناسبة للدعاء والتعمق. مساءً انتقال القمر إلى الحمل يحمل لك مسؤولية وتعديل لبعض أمورك وتصل لتسوية وأمور عالقة.. انبته لصحتك.

الأسد:

تلعب دوراً ببعض النزاعات ويمكنك أن تعالج أمورك بموضوعية ومنطق وتصل إلى انسجام... مساءً الظروف مناسبة لاتصالات ناجحة بيع شراء وأمور مالية مشتركة.

العذراء:

واثق من نفسك كثيراً وطموحاتك تزداد وطاقاتك متجددة.. قد تتعامل مع شركاء لذا يجب تعزيز مكانتك أمامهم بسبب وجود عرقلة أو تأجيل.. لاتنفعل وكن هادئاً.. مساءً الوضع أفضل تعالج الأوضاع بإيجابية، لكن لاتستعجل بقراراتك.. تسمع وتستشير وتصالح.

الميزان:

فترة سلبية حتى الظهر حيث تتراكم الواجبات ويجب تنظيمها حتى لاتتأخر.. مساءً فترة شراكة عمل أو عاطفة ولا تندم واجعل تصرفاتك متزنة مع الشركاء ويجب أن تحسب قبل القيام بأي خطوة لأن نتائج المغامرة مزعجة.

العقرب:

فترة جيدة للنقاش وظروف مشجعة وتنجح اللقاءات على أنواعها ومساء تكثر الأعباء وتتزامن مع توتر وقلق.. جرّب تطوير عملك حتى يتناسب مع وقتك مساءً ويستطيع الزملاء أو الأهل تقديم المساعدة.

القوس:

لاتنجرف وراء الحماس وافتح أبواب الحوار مع العائلة ومساء تفتح أبواب الحظ وتنجح مساعيك وتلتقي الأحبة وابحث عن حل مشترك والتفاهم سيد الموقف.

الجدي:

توسّع دائرة التعارف ومرونة بالحوارات.. الفترة القادمة حركة تواصل ولقاءات .. وفي المساء هناك أعطال منزلية وزيارات عائلية.. خفف عن نفسك قليلاً وابتعد عن إبداء الملاحظات الجارحة.. قد تكون صاحب حجة قوية بإقناع الآخرين لكن هناك عرقلة وتأجيل في المساء.

الدلو:

نهار فيه نجاح وتفاوض بخصوص المال.. راتب أو هدية.. وفي المساء تعبر عن رأيك بوضوح وتقوّي اتصالاتك وتفتح أبواب على احتمالات متنوعة والتقصير ممنوع .. ويبدو أن الأصدقاء والأهل يظهرون مساءً.

الحوت :

استفد من وجود القمر في برجك حتى المساء. وانتبه قبل التوقيع على عقد.. في المساء الطاقة كبيرة في الأمور المالية والمادية وتصل إلى أفضل النتائج ولا تتردد هناك هدايا في طريقها إليك.